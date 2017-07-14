Наименование имущества
Стоимость, руб.
Кол-
во
во
Реализатор, контакты
ГАЗ САЗ-35,2003 г/в, г/н Е254ВН12, VIN X3E35070130093319, не на ходу, ключи отсутствуют, документы отсутствуют Легковые автомобили
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
89 167
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Республика Мордовия
Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость плюс, тел. 8362 74-14-47
Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость плюс, тел. 8362 74-14-47
Автомобиль ТОЙОТА НАДИЯ, г. в. 2001, г. н. М828РВ22, двигатель № 8027763. Легковые автомобили
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
114 864,75
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Алтайский край
Общество с ограниченной ответственностью ГеоТехПроект, тел. 7 913 457 51 41
Общество с ограниченной ответственностью ГеоТехПроект, тел. 7 913 457 51 41
леговые автомобили седан, ГАЗ 3110,2003 г. в., г/н О643АЕ12, VIN XT-H31100031166877, цвет черный, не на ходу, на кузове ржавчина Легковые автомобили
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
22 500
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Республика Мордовия
Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость плюс, тел. 8362 74-14-47
Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость плюс, тел. 8362 74-14-47
автомобиль ВАЗ 2121, 1977 г. в. Легковые автомобили
Статус реализации: Переоценка
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
Статус реализации: Переоценка
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
38 250
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Алтайский край
Общество с ограниченной ответственностью Риддер, тел. 8 (3854) 30-69-10, http://ridder-sale.ucoz.com
Общество с ограниченной ответственностью Риддер, тел. 8 (3854) 30-69-10, http://ridder-sale.ucoz.com
А/М ГАЗ 3110, 1998 г. в., седан, цв. белый, не на ходу Легковые автомобили
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
35 000
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Кабардино-Балкарская Республика
ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике, ТУ Росимущества в КБР, Семенов Б.М., тел. 88662-40-66-82
ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике, ТУ Росимущества в КБР, Семенов Б.М., тел. 88662-40-66-82
Автобус ПАЗ 320530 2003 г. в., VIN X1M32053030007591, номер двигателя 52340031028126, цвет бело-зеленый, видимых повреждений нет. Автобусы
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
50 065
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Челябинская область
Общество с ограниченой ответственностью Локус, тел. 89222302216
Общество с ограниченой ответственностью Локус, тел. 89222302216
Болт с шестигранной головкой, оцинкованный, с резьбой, диаметром 20мм, длина 70мм Иное имущество
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Конфискованное
Способ продажи: Реализация путем прямой продажи
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Конфискованное
Способ продажи: Реализация путем прямой продажи
193,54
7
Штука (шт)
Штука (шт)
Ставропольский край
ТУ Росимущества в Ставропольском крае, ТУ Росимущество в Ставропольском крае, Оразалиева Гульфира Халимовна, тел. 8(8652)75-54-94
ТУ Росимущества в Ставропольском крае, ТУ Росимущество в Ставропольском крае, Оразалиева Гульфира Халимовна, тел. 8(8652)75-54-94
Люстра Предметы декора
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
300
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Саратовская область
Мамедов Махир Имамгусейн Оглы, тел. +79093413266
Мамедов Махир Имамгусейн Оглы, тел. +79093413266
Заложенное имущество: транспортер ТСН-160, 2009 г. в. Дата торгов: 14.07.2017 Иное имущество
Статус реализации: Реализация отложена
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на торгах
Статус реализации: Реализация отложена
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на торгах
140 420
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Владимирская область
Общество с ограниченной ответственностью РТД, тел. 8 980 750 73 06, rtd33.ru
Общество с ограниченной ответственностью РТД, тел. 8 980 750 73 06, rtd33.ru
Легковой автомобиль ЛАДА 210740 ЛАДА 2107, 2010 г. в., г/н Н275ХН18, VIN XTA210740A2948839, № двиг.: 9606176, мощность двиг.: 72.700 л. с. (53.500 кВт), объем двиг.: 1568.000 см куб, ПТС 63МТ286835, пробег 114 тыс. км., состояние: по всему кузову видны повреждения ЛКП, вмятина на заднем правом крыле, следы ржавчины на заднем бампере, следы коррозии на выхлопной трубе Легковые автомобили
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
Статус реализации: На реализации
Правовой статус: Арестованное
Способ продажи: Реализация на комиссионных началах
46 000
1
Штука (шт)
Штука (шт)
Удмуртская Республика
МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области, Отдел правового обеспечения, реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, Бредихина Ольга Владимировна, тел. (3412) 632-777
МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области, Отдел правового обеспечения, реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, Бредихина Ольга Владимировна, тел. (3412) 632-777
Если Вы не нашли информацию в текущей форме поиска, воспользуйтесь, пожалуйста, формой поиска «Продажа арестованного, конфискованного и иного имущества (сведения АС ПИБИ)»